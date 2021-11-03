جامعة حكومية تصدر تعميماً بشأن تدخين السكائر والاركيلة الالكترونية

أصدرت جامعة بغداد، جملة قرارات لمكافحة التدخين داخل الحرم الجامعي.

وبحسب وثيقة صادرة من رئاسة الجامعة حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر "إلزام العاملين في الكليات والمعاهد بعدم التدخين أمام الطلبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإلزام حوانيت الكليات والمعاهد والمؤسسات التابعة لها بعدم بيع السكائر أو منتجات التبغ وعدم التدخين فيها".

وأشار الى "تقديم كشف يبين أعداد المخالفين سنوياً مع بيان الاجراءات القانونية المتخذة بشأنهم وبيان مدى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص مكافحة التبغ".