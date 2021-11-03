مصرف حكومي يصدر توجيهاً هاماً بشأن بيع سندات البناء للمواطنين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "المصرف وضع تعليماته الخاصة بالمبلغ والفائدة والية الشراء حيث تضمنت تحديد سند بقيمة (٥٠٠٠٠٠) الف دينار ( خمسمانة الف دينار ) بفائدة (٦٪؜) تدفع للزبون كل ستة اشهر لمدة سنتين وسند بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) (مليون دينار) بفائدة سنوية (٧٪؜) تدفع كل ستة اشهر لمدة اربع سنوات".واضاف، انه "من حق الشخص سواء ( طبيعيا او معنويا) الراغب بالشراء تقديم طلب مباشر الى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الاصلية مقابل منح المصرف للزبون ايصالا بما يدفعه من مبلغ لشراء السندات".