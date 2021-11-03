أكثر من 20 هزة.. النقل تصدر النشرة الزلزالية الشهرية في العراق (صور)

أصدرت وزارة النقل/ قسم الرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الأول 2021.
وقالت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان ورد لـ السومرية نيوز: ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (22) هزة ارضية منها (14) هزة أرضية داخل العراق وهزة ارضية أخرى على الحدود العراقية الايرانية و (7) هزات داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق، مبينة إن قوتها تراوحت بين (2 - 3،8) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(3 - 25) كم".
وأضافت رضا، إن "النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح في قضائي خانقين ومندلي وناحية السعدية في محافظة ديالى، اضافة الى بعض الهزات المتفرقة في مدينة العمارة - محافظة ميسان ، واقضية رانية ودربندخان وكلار/ من محافظة السليمانية وشمال غرب الموصل - محافظة نينوى ، وشمال كركوك".
وتابعت، "أما بقية النشاط حدث داخل ايران وبالقرب من الحدود مع العراق تحديدًا محافظات كرمنشاه وايلام واذربيجان التي بلغ عددها الى (7 ) هزات"، اضافة الى "ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".