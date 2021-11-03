أكثر من 20 هزة.. النقل تصدر النشرة الزلزالية الشهرية في العراق (صور)

وقالت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان ورد لـ السومرية نيوز: ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (22) هزة ارضية منها (14) هزة أرضية داخل العراق وهزة ارضية أخرى على الحدود العراقية الايرانية و (7) هزات داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق، مبينة إن قوتها تراوحت بين (2 - 3،8) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(3 - 25) كم".وأضافت رضا، إن "النشاط في هذا الشهر تركز بشكل واضح في قضائي خانقين ومندلي وناحية السعدية في محافظة ديالى، اضافة الى بعض الهزات المتفرقة في مدينة العمارة - محافظة ميسان ، واقضية رانية ودربندخان وكلار/ من محافظة السليمانية وشمال غرب الموصل - محافظة نينوى ، وشمال كركوك".وتابعت، "أما بقية النشاط حدث داخل ايران وبالقرب من الحدود مع العراق تحديدًا محافظات كرمنشاه وايلام واذربيجان التي بلغ عددها الى (7 ) هزات"، اضافة الى "ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".