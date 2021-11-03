العراق ينضم رسميا الى اتفاق باريس للتغيرات المناخية

المخول بإدارة وزارة البيئة عضو الوفد العراقي المشارك جاسم الفلاحي أكد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "اعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر غلاسكو عن انضمام العراق رسميا الى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وايداعه صك الانضمام وله حق التصويت والدخول إلى آليات التمويل العالمية ".وأضاف الفلاحي ان "العراق عمل بشكل جاد و فعال من خلال اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية"، مؤكدا "العمل على اعداد المساهمة العراقية التي قدمت الآن إلى الكوب 26 في مدينة جلاسكو في المملكة المتحدة والتي تضمنت خارطة طريق عليا لمجابهة تأثير التغيرات المناخية بتخفيف الانبعاثات وتكييف البنية التحتية بالاضافة إلى المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري".وأشار إلى أن "التنوع الاقتصادي عن طريق الاقتصاد الأخضر الساند وتنويع مصادر الطاقه هي واحدة من أهم الاهداف الرئيسية التي عملت وتعمل عليها الحكومة العراقية".والتقى الوفد العراقي المشارك في أعمال مؤتمر غلاسكو في المملكة المتحدة بقادة ووزراء ورؤوساء حكومات وتم عقد اجتماعات بالمجموعة العربية ووزراء البيئة لغرب اسيا و الباسيفك و اجتماع مهم مع صندوق المناخ الأخضر ومع مرفق البيئة العالمية لمناقشة الدعم المالي للعراق في مواجهة التحديات البيئية.