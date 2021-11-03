جنايات واسط تصدر أحكامها بحق اثنين من المتاجرين بالأعضاء البشرية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين اشتركا في هذه العملية بعد ذهابهم من مدينة الصويرة إلى محافظة دهوك لغرض المتاجرة بالاعضاء البشرية، حيث قام الاول ببيع إحدى كليتيه لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسمئة الف دينار، في حين قام المدان الثاني باستدراج أحد الاشخاص لغرض التبرع بكليتيه لقاء مبلغ مالي".وأضاف البيان، أن "الاحكام بحق المدانين يأتي استناداً لاحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".