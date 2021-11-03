اطلاق استمارة تقديم الأوائل من خريجي الإعدادية المهنية للقبول في الكليات التقنية

وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نسب الفئات المشمولة بالتقديم وهي15% من الأوائل على الفروع (الصناعي، التجاري، الحاسوب وتقنية المعلومات) و25% من الأوائل على الفروع (الزراعي، الفنون التطبيقية) والعشرة الأوائل من خريجي إعداديات التمريض والقبالة والتوليد على ان لا يقل معدلهم عن 85%. ".وبحسب البيان، "يستمر التقديم الإلكتروني الى غاية الثلاثاء الموافق 2021/11/16 عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة(www.dirasat-gate.org) ويكون قبول الطلبة حسب اختياراتهم للكليات والأقسام المناظرة لكل تخصص".