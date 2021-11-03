الصدر يعين لجنة جديدة لسرايا السلام في سامراء

اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عن تعيين لجنة لتصحيح مسار سرايا السلام يعزل الهيأة الجهادية العليا في سامراء.

في ما يلي نص المذكرة الداخلية:-