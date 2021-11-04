مجلس الوزراء يُخصّص ثلاثة مليارات دينار لمعالجة شحة المياه في الجنوب

قرّر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تخصيص ثلاثة مليارات دينار دينار لمعالجة شحة المياه في الجنوب.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء، قرّر تخصيص وزارة المالية ثلاثة مليارات دينار إلى الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لغرض صيانة محطات الضخ وتنظيف المآخذ الخاصة بالمحطات وتطهيرها ومعالجة انخفاض مناسيب المياه بسبب الشحة المائية، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/2021".