مديرية شهداء واسط تعلن اكمال ملف شهداء تظاهرات تشرين

استقبل مدير مديرية شهداء واسط نصير علي الوائلي، اليوم الخميس، اللواء احمد الزركاني قائد شرطة المحافظة والذي نظم زيارة لمتابعة الاجراءات الخاصة بشهداء التظاهرات.

وقال الوائلي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعد احالة ملف شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية الى مؤسسة الشهداء ومديرياتها، شكلنا قسم خاص بهذه الشريحة المهمة لانجاز معاملات حقوقهم المنصوص عليها في القانون وقد اخذ القسم على عاتقه انجاز تلك المعاملات وصرف المستحقات لنسبة عالية منهم، وقد شمل بعد ذلك شهداء التظاهرات بهذا القانون وقد انجزنا جميع معاملات حقوقهم التقاعدية وكذلك قطع الاراضي".

واضاف، ان "زيارة اللواء احمد الزركاني قائد شرطة المحافظة كانت لمتابعة الاجراءات الخاصة بشريحة شهداء التظاهرات وبدورنا نعلن ان اللجنة الخاصة قد صادقت على جميع اضابير الشهداء واخرها كانت للشهيد (فؤاد مغامس) والذي سلمت لوالده صورة عن قرار المصادقة بالاضافة الى كتاب تخصيص قطعة ارض سكنيه له ولوالدته".

وتابع، ان "الملف الخاص بجرحى بالتظاهرات بلغت نسبة الانجاز فيه اكثر من ٨٠٪ حسب اخر احصائية قدمت من قبل القسم المختص وستنجز جميع الاضابير ويعلن عنها من خلال وسائل اعلام المديرية".

من جانبه اشار قائد شرطة المحافظة الى ان "مديرية شهداء واسط كان لها السبق في انجاز حقوق الشهداء عموما وشهداء التظاهرات وهو ما نفخر به ونثمن جهود ادارة المديرية وجميع منتسبيها الذي لم يألوا جهدا الى وقدموه لتلك الشرائح المضحية".