انقذوا مرضى الثلاسيميا هاشتاك يتصدر تويتر.. ما قصته؟

تصدر هاشتاك انقذوا مرضى الثلاسيميا منصة تويتر وذلك لما يمر به من ظروف صحية صعبة بسبب نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم.

حيث لاقى الهاشتاك تفاعلا واسعا من المغردين تضامنا مع المرضى والمطالبة بتوفير احتياجاتهم اللازمة.

امراض تفتك ب الناس ولا يوجد اي حراك حقيقي من قبل الحكومة #أنقذوا_مرضى_الثلاسيميا — E-M👷A-D (@EmadBabylonian) November 4, 2021

ومرض الثلاسيميا هو اضطراب وراثي في خلايا الدم، ويوصف بانخفاض مستوى الهيموجلوبين وانخفاض عدد كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، ويرجع السبب في ظهور أعراض الأنيميا كالإجهاد والتعب وغيرها إلى نقص الهيموجلوبين وهي المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء والمسؤولة عن حمل الأكسجين.

مرضى الثلاسيميا يواجهون ظروفا صحية صعبة، بسبب نقص الأدوية اللازمة لعلاجهم"

Nasar alhasd #انقذوا_مرضى_الثلاسيميا pic.twitter.com/h2TswtNe7a — Nasr alhasd (@nasr_alhasd) November 3, 2021

ويحدث مرض الثلاسيميا بسبب تغيرات جينية في الحمض النووي للخلايا المكوّنة للهيموجلوبين، وتنتقل هذه الطفرة وراثيًّا من الآباء إلى الأبناء.يتسبب حدوث الطفرات الجينية في تعطيل إنتاج الهيموجلوبين الطبيعي، وبالتالي فإن انخفاض مستويات الهيموجلوبين، وارتفاع معدل تلف خلايا الدم الحمراء، (وهو ما يحدث لدى مرضى الثلاسيميا) يؤدي إلى ظهور أعراض فقر الدم.