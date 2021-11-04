الصحة تحذر من موجة كورونا رابعة شديدة الخطورة

اشد فتكا وخطورة من سابقاتها ..تحذيرات اطلقتها وزارة الصحة بشأن الموجة الرابعة عقب ارتفاع اعداد الاصابات وتجاوزها الالف اصابة.وبشأن طلبة المدارس تقول الوزارة بان اللقاح سيتم اعطاؤه لمن هم بعمر اثني عشر عاما فما فوق اما الكوادر التدريسية والادارية فلا يسمح لها بالعمل الا بعد تلقي الجرعتين.وغزت الموجة الرابعة عددا من دول العالم ابرزها فرنسا وايطاليا ..ناهيك عن الدول المجاورة والقريبة منها سوريا ومصر اللتان اعلنتا وصولهما لذروة الاصابات خلال الاسابيع الاخيرة المنصرمة.