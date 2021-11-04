بالصور.. الاستعدادات الاخيرة لافتتاح مهرجان المربد الشعري الدولي في البصرة

تنشر السومرية نيوز، صورا للاستعدادات الاخيرة لافتتاح مهرجان المربد الشعري الدولي في محافظة البصرة.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الثقافة بالتنسيق مع اتحاد الأدباء والكتاب الرابع من تشرين الثاني الحالي موعداً لإقامة مهرجان المربد الشعري السنوي في محافظة البصرة.

وذكر بيان للوزارة أن هذه الدورة هي (الرابعة والثلاثين) وستنطلق تحت مسمى (دورة الشاعر إبراهيم الخطاط) وتستمر لـ 4 أيام.

وتابع أن المهرجان سيتضمن فعاليات فنية موسيقية وتشكيلية وسينمائية، على أن تتولى دار الشؤون الثقافية العامة إصدار كتابٍ يتضمن أهم الفعاليات والدراسات التي يشهدها المهرجان.

كما نوه إلى انه تم الاطلاع على أسماء المشاركين المدعوين من العرب والعراقيين، والفعاليات والمعارض الفنية التي ستقام على هامش المهرجان.