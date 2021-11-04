العراق يشارك في مؤتمر الامم المتحدة للتغيرات المناخية

ترأس الوكيل الأداري والمالي لوزارة البيئة كامران علي حسن وفد جمهورية العراق المشارك في الحدث الذي ينظمه الأتحاد الأوربي في بروكسل بلجيكا في ٢ تشرين الثاني ٢٠٢١ في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP26) المقامة حالياً في غلاسكو - المملكة المتحدة .

وقال حسن في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذا الحدث يهدف الى التواصل وأتخاذ الأجراءات الضرورية للمواقع الطبيعية والثقافية من الأثار الناجمة عن التغير المناخي".

واضاف ان "مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية والخاصة بموضوعة تأثيرات التغير المناخي على المواقع الطبيعية والثقافية كانت لغرض استعراض واقع وأهمية مواقع التراث الطبيعي والثقافي في العراق والأستعداد التام للمحافظة عليها من تلك التأثيرات".

وكان الوكيل الأداري والمالي قد التقى قبيل أنعقاد الحدث بسفير جمهورية العراق لدى مملكة بلجيكا صادق الركابي والسيد نائب السفير الدكتور فاضل الرحيم وسكرتير اول السفاره السيد ميثم الركابي مسؤول ملف المفوضية الأوربية.

وتم على هامش اللقاء مناقشة تعاون العراق مع دول الأتحاد الأوربي في الجانب البيئي خاصة في مجال التغيرات المناخية.

يشار الى ان وفدا عراقيا كبيرا من وزارة البيئة يشارك حاليا في مؤتمر المناخ العالمي في غلاسكو وستمثل وفود عن دول من مختلف مناطق العالم في قمة غلاسكو، حيث سيتم مناقشة خططها لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030