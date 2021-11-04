الهلال الأحمر يعلن تخصيص مليون لكل عائلة شهيد في مجزرة المقدادية

وذكرت الجمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز إن "الجمعية خصصت إعانة مالية قدرها( ١٠٠٠٠٠٠دينار) لكل عائلة شهيد و( ٥٠٠٠٠٠الف دينار) لكل جريح كاعانة مالية."وتابع " سيتم توزيع المبالغ الى عوائل الشهداء والجرحى بحسب قوائم الأسماء الواردة من دائرة صحة ديالى".واستيقظت مدينة المقدادية على مجزرة دموية، إذ قامت مجاميع مسلحة بتنفيذ اعتداء على قرية الهواشة في المقدادية بمحافظة ديالى وسقط عدد من الشهداء بينهم نساء وعدد من الجرحى من المدنيين العزل.وبلغ عدد الشهداء ٢٣ شهيدا، وعدد الجرحى ٧ بحسب إحصائيات دائرة صحة ديالى.