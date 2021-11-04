ضبط اربع حاويات لـ"مواد كيميائية خطرة" مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها وبناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط اربعة حاويات محملة (مواد كيميائية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء".واشارت الى "تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".