شحة في البنزين المحسن تثير سخط المواطنين في بغداد

ولم يجد سائقو السيارات ضالتهم من البنزين المحسّن في أغلب محطات الوقود.وعبر مواطنون عن امتعاضهم الشديد نتيجة ايقاف ضخ مادة البنزين المحسن للمحطات الرئيسة في العاصمة بغداد، مؤكدين ان البنزين العادي تسبب بعطل عجلات البعض منهم.المواطن علي احمد قال لـ السومرية نيوز ، إن "غالبية محطات الوقود في بغداد شهدت اليوم انقطاعا تاما لمادة البنزين المحسن".واضاف احمد أن "هناك تخوفا من ارتفاع أسعار البنزين سواء الاعتيادي او المحسن في بغداد بحجة عدم استقرار سعر الدولار".بدوره قال المواطن محمد نعمان لـ السومرية نيوز، إن "العديد من محطات الوقود تعاني من شحنة البانزين المحسن منذ صباح اليوم، مما اثار سخط السائقين".وأضاف، ان "الاسباب ما تزال مجهولة ولم توضح وزارة النفط او اي جهة عن موقفها تجها تلك الشحة".