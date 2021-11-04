صحة ميسان تعلن خروج اخر مصاب بالتسمم الغذائي من المستشفى

أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، خروج آخر مصاب نتيجة التسمم الغذائي من المستشفى بعد دخول 568 شخصاً في وقت سابق.



واكدت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، " خروج اخر مصاب نتيجه التسمم الغذائي من موسساتها الصحية".