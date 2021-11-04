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السومرية تنشر جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط
محليات
2021-11-04 | 10:27
2,397 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.
وكانت وزارة التربية، قد حددت يوم السبت (27 تشرين الثاني 2021) موعدا لانطلاق امتحانات "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 – 2021 .
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وزارة التربية
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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