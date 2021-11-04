السومرية تنشر جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط

تنشر السومرية نيوز، جدول امتحانات الدور الثالث للصف الثالث المتوسط.

وكانت وزارة التربية، قد حددت يوم السبت (27 تشرين الثاني 2021) موعدا لانطلاق امتحانات "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 – 2021 .