الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "أعادت فتاة هاربة من ذويها في إحدى المحافظات تبلغ من العمر ١٧ عاما اليهم، بعد أن قدمت لها الدعم النفسي والمعنوي، ووقفت على اسباب ترك منزلها والهرب منه، حيث ادعت تعرضها للتعنيف اللفظي والجسدي وحرمانها من الدراسة".واضافت ان "عملية الإعادة جرت باشراف مباشر من مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، حيث تم استدعاء ذويها وتحذيرهم من مغبة سوء معاملة ابناءهم وتأثير ذلك على مستقبلهم وسلوكهم".واشارت المجتمعية الى انها "اتخذت الإجراءات اللازمة بحق ذوي الفتاة وتسليمهم ابنتهم اصوليا، والايعاز الى شعبة المحافظة التي تسكن فيها الفتاة الى تنظيم زيارات دورية لمنزلها للوقوف على أحوالها وأوضاعها".