إحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية في موانئ البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط (7) حاويات وإحباط محاولة تهريب مستلزمات طبية ومعمل شلب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة مباشرة من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بجهودها ومعلوماتها الخاصة من ضبط سبعة حاويات خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب تم إنجاز معاملتها من قبل مركز كمرك أم قصر الشمالي٬ مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضاف البيان "بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية لا توجد بها موافقات رسمية من وزارة الصحة وأحبار) وجدت مخبأة خلف مفروشات وعدد إنشائية٬ كما تم ضبط (معمل شلب) تم التلاعب بالوصف والوزن المصرح عنه تهربا من دفع الرسوم الكمركية مما أدى إلى هدر بالمال العام".

واشار البيان الى انه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".