حادث سير مروع يتسبب بإصابة ثلاثة اشخاص في النجف (صور)

وذكر بيان لإعلام مرور النجف، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحادث وقع في شارع المطار، مقابل مكتب الخطوط الجوية، وتسبب بإصابة ثلاث أشخاص، مع أضرار مادية جسيمة بالمركبتين، وأضرار في الطريق والتسبب بالزخم المروري".وأشار إلى أن "أسباب الحادث كانت السرعة الشديدة، وعدم الانتباه، وتجاهل مسافة الأمان مع المركبة السابقة"، مبينا أن "التقصير يقع على سائق المركبة نوع بيجو أبيض اللون لأنه يتحمل أسباب الحادث أعلاه، واصطدامة بالمركبة التي تسبقه من الخلف".وقالت المرور في البيان أن "الضوابط والتعليمات المرورية وُضعت لسلامة المواطن وسلامة مستخدمي الطريق، والحفاظ على سلامة الراكبين تقع على عاتقك، ومعيار وعيك المروري يظهر في التزامك بتطبيق قواعد السير الآمن".ووجهت كلامها إلى سائقي المركبات، قائلة: "عندما تقود مركبتك في الطريق العام، فإنك تتعامل مع ثلاثة عناصر هي: الوقت، الحركة والسرعة، وسلامة الحركة المرورية رهن بانتباهك وذكائك في التوفيقوالتنظيم بين هذه العناصر".