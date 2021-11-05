مع انطلاق العام الدراسي.. امين بغداد يوجه بتأهيل الطرق القريبة من المدارس (فيديو)

وجه أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الجمعة، الدوائر البلدية بتأهيل الطرق القريبة من المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتتضمن اعمال التأهيل اكساء الشوارع القريبة وتنفيذ حملات نظافة مع تزويد ادارات المدارس بمنشورات توعوية.