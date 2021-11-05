تشكيل لجنة لمتابعة الشحنات المضبوطة في منفذ مندلي

وذكر بيان للمنافذ ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد العمليات النوعية التي نفذها رجال المنافذ الحدودية في تضييق الخناق على المهربين والعابثين بأمن المواطن الصحي، لا خيار للخارجين وضعفاء النفوس الى بإلقاء حمولاتهم الفاسدة ما بين الحدين عند منفذ مندلي الحدودي بسبب الضربات الموجعة التي وجهتها لهم المنافذ الحدودية".وأوضح أنه "تم ضبط يوم أمس 10 شاحنات بالتناوب تحمل نفس المواد المضبوطة والتي هي عبارة عن (كبدة دجاج وشحم صناعي)"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع والتعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".