بعد المالكي.. الحكيم يوجه رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية

وجه رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم ىالجمعة، رسالة الى المتظاهرين والقوات الامنية.

وطالب الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "المحتجين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والحيلولة دون إنجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".