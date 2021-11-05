الصدر يغرد بشأن احداث المنطقة الخضراء

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية الى مظاهرات عنف واستصغار للدولة".وتابع، "كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا".ووجه الصدر كلامه الى المتظاهرين قائلا: "الحشد الشعبي حشد جهاد وأمنيتي ان لا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما ان حقوق افرادهم المنظبطين سندافع عنها، وشهداؤهم ضد الارهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم".واردف، "فلتحافظوا على تاريخكم وستكون ى(حكومة الاغلبية الوطنية) مدافعة عنكم بعيدا عن مشاريع السياسية الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من اجل مغانمها الحزبية والطائفية".