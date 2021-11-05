أمين بغداد ينعى أحد رواد العمارة العراقية

وقال معن في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له القامة المعمارية الرائدة الزميل (قحطان المدفعي)، تنعاه تصاميمه المتنوعة والاستثنائية الزاخرة بالدهشة والمتفردة بجانبي بغداد من مبنى جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بالمنصور ومبنى وزارة المالية ومبنى نقابة المهندسين الزراعيين ومدينة العاب الرصافة وجامع بيت بنية ومتحف التاريخ الطبيعي بالوزيرية ونصب ومتنزه (١٤ تموز) بالكاظمية".وأشار إلى أنه "اسهم بانجاز العمارة العراقية الحديثة الى جانب معمارييها (محمد مكية، قحطان عوني، رفعت الجادرجي، مهدي الحسني، هشام منير، مدحت وسعيد علي مظلوم) ، التي أضافت حداثتها وطليعتها بعداً جمالياً لمدينة بغداد الحديثة".