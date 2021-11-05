الاتصالات توضح حقيقة قطع الانترنت بسبب الأحداث الأخيرة

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رعد المشهداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد أي قطع لشبكات الانترنت".وأضاف المشهداني، أن "الوزارة مستمرة في توفير هذه الخدمة ولا يوجد اي امر من قبل رئيس الوزراء بقطع الخدمة وعلى وسائل الإعلام نقل الخبر من المصدر والدقة في صحة المعلومة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام بوابة المنتطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات وقتيل في صفوف المتظاهرين.