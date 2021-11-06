بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
24
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
24
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
كارمن
من
06:00 PM
الى
06:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال افتتاح سد.. أردوغان: حماية مواردنا المائية ضرورة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون
محليات
2021-11-06 | 02:09
5,142 مشاهدة
أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بيانا جديدا بشأن قروض الـ50 مليون الخاصة بالبناء والترميم.
وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته السومرية نيوز، إن "التقديم على قروض ٥٠ مليون للبناء والترميم للموظفين والمواطنين، يتم عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
الرافدين
القروض
+A
-A
آخر الاخبار
11:11 | 2021-11-06
11:11
دوليات
خلال افتتاح سد.. أردوغان: حماية مواردنا المائية ضرورة
10:29 | 2021-11-06
10:29
رياضة
سيتي يحسم ديربي مانشستر
10:22 | 2021-11-06
10:22
تكنولوجيا
ما الفرق بين تطبيقي تيليغرام وواتساب؟ وأيهما أفضل؟
المزيد
اعلان
محليات
إحباط محاولة تهريب مواد وأجهزة طبية مختبرية في أم قصر
إحباط محاولة تهريب مواد وأجهزة طبية مختبرية في أم قصر
الصحة تعلن موقفاً وبائياً منخفض الإصابات بكورونا
09:18 | 2021-11-06
الرافضون لنتائج الاقتراع ينصبون سرادق الاعتصام عند بوابة التخطيط (صورة)
08:18 | 2021-11-06
امرأة تحاول الانتحار بواسطة "سم الفأر" في بغداد
07:38 | 2021-11-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصدر يقطع زيارته لبغداد لهذا السبب
سياسة
22.09%
16:06 | 2021-11-05
الصدر يقطع زيارته لبغداد لهذا السبب
16:06 | 2021-11-05
الصدر يغرد بشأن احداث المنطقة الخضراء
محليات
17.65%
11:00 | 2021-11-05
الصدر يغرد بشأن احداث المنطقة الخضراء
11:00 | 2021-11-05
الحصيلة الأولية لصدامات الخضراء
محليات
15.67%
14:45 | 2021-11-05
الحصيلة الأولية لصدامات الخضراء
14:45 | 2021-11-05
العامري يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن اشتباكات الخضراء
محليات
15.67%
10:50 | 2021-11-05
العامري يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن اشتباكات الخضراء
10:50 | 2021-11-05
الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن قروض الـ50 مليون
اقتصاد
15.16%
02:39 | 2021-11-05
الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن قروض الـ50 مليون
02:39 | 2021-11-05
بالفيديو.. اشتباكات بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام الخضراء
محليات
13.76%
08:14 | 2021-11-05
بالفيديو.. اشتباكات بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام امام الخضراء
08:14 | 2021-11-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.