بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، بيانا جديدا بشأن قروض الـ50 مليون الخاصة بالبناء والترميم.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقته السومرية نيوز، إن "التقديم على قروض ٥٠ مليون للبناء والترميم للموظفين والمواطنين، يتم عبر فروع المصرف في بغداد والمحافظات".

