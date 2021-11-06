وفاة فنانة عراقية بعد اصابتها بـ"الزهايمر"

وذكرت النقابة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "نقابة الفنانية تنعى وفاة الفنانة الكبيرة ازادوهي صاموئيل والذي وافتها المنية في ارمينيا بعد إصابتها بمرض الزهايمر، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".يذكر ان الفنانة الراحلة ولدت في عام 1942م، وتعد اول خريجة لمعهد الفنون الجميلة1962 وهي عملت ممثلة في مسارح بغداد وتعتبر من رواد المسرح العراقي منذ عام 1954م.وتعتبر آزادوهي من أكثر الممثلات العراقيات نشاطا وغزارة ومشاركة بمسرحيات هامة في تاريخ المسرح العراقي.