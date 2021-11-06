المرور تحدد موعد المباشرة بستجيل المركبات غير القانونية

وقال مدير إعلام والعلاقات في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، إن"مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل الربيعي وجه بالمباشرة بتسجيل المركبات التي دخلت وتم تسجيلها بصورة غير قانونية والتي لم تسجل أصلاً"، مبيناً أن"هذه المركبات التي لا يوجد لها قيد في مديرية المرور العامة".وأضاف أن "المباشرة بتسجيل هذه المركبات يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل ولفترة شهرين"، مشيراً الى أن "القرار تضمن ايضا اطلاق سراح المركبات التي تم حجزها والمشمولة ضمن هذا التسجيل".