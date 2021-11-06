اندلاع حريق في بناية تجارية بمنطقة الشورجة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية ينوز، أن "حريقا اندلع داخل بناية تجارية تحتوي على مخازن في منطقة الشورجة قرب بناية الكناني".واضافت، ان "فرق الدفاع المدني استفرت لتتمكن من انقاذ ثلاثة اشخاص كانوا محتجزين داخل بناية تجارية محترقة مشيدة من ثلاث طوابق تحتوي على مخازن للمواد البلاستيكية في منطقة الشورجة قرب بناية الكناني التجارية وسط بغداد".واشارت الى ان "فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت سلالم الاطفاء الخارجية لتتمكن من أنزال المحتجزين من العمال بسلام بالتزامن مع عمليات الاخماد وتطويق النيران حتى ابعدت خطر انتشار الحريق الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وبحسب البيان، أن "الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".