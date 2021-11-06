إحباط محاولة تهريب مواد وأجهزة طبية مختبرية في أم قصر

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من مركز شرطة الكمارك تمكنت من ضبط حاوية تحتوي مواد وأجهزة طبية مختبرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وبينت، أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (أجهزة طبية مختبرية متكاملة وأجهزة تحليل الدم وامبولات بلازمة) مخبأة خلف ورد صناعية معدة للتهريب".وأشارت إلى "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".