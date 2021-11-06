التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في الكرخ

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم السبت، التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة.
وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:
البياع ----------------4
التاجي ----------------2
الحرية ---------------2
الدورة ---------------4
الدولعي --------------1
السيدية --------------1
الشرطة الرابعة--------- 1
الشعلة --------------2
الطارمية -------------3
العامرية -------------1
العلاوي --------------1
الغزالية -------------1
القادسية------------- 3
الكاظمية ------------2
المحمودية ----------2
اليرموك -------------2
جكوك --------------1
حي الجهاد ----------2
حي الخضراء ---------1
حي العدل ----------2