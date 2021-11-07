الكاظمي: كنت وما زلت مشروع فداء للعراق

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أن صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق"، لافتا إلى أن "صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".



‏وأضاف: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي،" داعيا إلى "التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".



وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

