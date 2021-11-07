القضاء يشكل هيئة للتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات الجمعة

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهيئة صدر امر تشكيلها استنادا إلى احكام المادة (35/ ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والمادة (3/ تاسعا) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وتتكون من رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وقاضي محكمة التحقيق المركزية، وممثل الادعاء العام".ودعت الهيئة بحسب البيان، "كافة المتضررين من هذه الاحداث أو من لديه معلومات تفيد التحقيق التوجه إلى محكمة استئناف الرصافة لتقديم ما لديهم من شكاوى ومعلومات تتعلق بتلك الحادثة، كما دعت اعضاء لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس الوزراء التواصل مع الهيئة لعرض ما يتم التوصل اليه من نتائج ليتسنى للهيئة اتخاذ القرارات المناسبة بصددها".