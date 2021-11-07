البرلمان العربي يعلق على محاولة اغتيال الكاظمي

علق البرلمان العربي، اليوم الاحد، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر البرلمان العربي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ندين محاولة اغتيال رئيس الوزراء في جمهوريةالعراق"، مؤكدا أن "أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".