الشرطة المجتمعية تحبط ثلاث محاولات ابتزاز في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أحبطت (٣) محاولات ابتزاز الكتروني لـ (٣) فتيات في محافظات بغداد، والنجف الأشرف، والمثنى".وكشفت الشرطة المجتمعية إن "من بين هذه الحالات ابتزاز شخص لفتاة في النجف الأشرف بتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تزوده بكارتات شحن للعبة البوبجي، فيما هدد مراهق فتاة في محافظة المثنى بنشر صورها الشخصية أيضأ بغرض إفشال خطوبتها".وتابعت، "وفي الأثناء تمكنت مفارز المجتمعية من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".