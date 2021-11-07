كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجناة في مدينة الصدر

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل واجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة، وملاحقة مرتكبي الجرائم وعصابات الشر، إذ تمكنت قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهمين اثنين على إثر معلومات تفيد بحدوث جريمة قتل في مدينة الصدر (قطاع 36)، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص بإشراف اللواء الركن قائد الفرقة، ومن خلال البحث والتحري وتدقيق المعلومات المتوفرة وتكثيف الجهد الاستخباري لكشف ملابسات الحادث تم القبض على متهمين اثنين داخل الدار التي قتل فيها المجني عليه".واشار الى، "ضبط رمانة يدوية وسلاح مسدس ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي تعود للمجني عليه"، لافتا الى "تسليم الجناة والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهما صوليا".