بعد محاولة اغتياله.. الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

واضاف البيان ان "البارزاني استنكر حادث الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له رئيس الوزراء".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.