نقابة الصحفيين تعد استهداف منزل الكاظمي سابقة خطيرة تهدد أمن العراق

وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ليلة أمس وذلك باستهداف منزله داخل المنطقة الخضراء في سابقة خطيرة تعرض امن العراق واستقراره للخطر".وأكدت أن "هذا العمل المرفوض محليا ودوليا ويسيء للعراق ومكانته واستقلاله في الوقت الذي يسعى فيه الحكماء من اصحاب القرار الى إعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون وبما يعزز الاستقرار والأمن والازدهار لشعب العراق".ودعت نقابة الصحفيين العراقيين، الجميع الى "التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات عودة البلاد الى الفوضى وعدم الاستقرار".