الموارد المائية تنوه بشأن افتتاح سد اليسو التركي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تناولت بعض وسائل الأعلام خبر مفاده "أفتتاح سد أليسو جنوب شرق تركيا على نهر دجلة" وبهذا الصدد نود ان نوضح بأن السد تم انجازه واكمال عملية الخزن المائي فيه وتشغيله منذ عام ٢٠١٩".وأضافت أنه "سد أنشئ لأغراض توليد الطاقة الكهربائية ودخل الخدمة منذ ذلك التاريخ وأن أفتتاحه من قبل الحكومة التركية أفتتاح بروتكولي يقع ضمن احتفالات الجمهورية التركية بمئوية تأسيسها".