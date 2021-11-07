التعليم تعلن إزالة ومعالجة التلوث الاشعاعي في البصرة

جاء ذلك في كلمته خلال زيارة المدير العام للهيأة العربية للطاقة الذرية سالم حامدي والوفد المرافق له الى بغداد للمشاركة في الإعلان عن خلو محافظة البصرة من التلوث الإشعاعي.وقال عبد الصاحب، وفق بيان نشره مكتبه ورد لـ السومرية نيوز، إن "المسح العلمي الشامل والفحص المختبري الذي نفذه الخبراء الوطنيون في وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع هيأة الطاقة الذرية العراقية أشروا مساحات من التلوث في عدد من المناطق مما استدعى العمل الدؤوب في المناطق المؤشرة لمعالجة المخلفات وآثارها التي ترجع الى حقبة حروب القرن المنصرم".وأضاف، أن "المؤسسات المختصة في وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا لاسيما مديرية النفايات المشعة ومن خلال التكامل مع هيأة المستشارين ووزارة الصحة والبيئة قد قدمت الدعم والإسناد الكامل للتخلص من آثار النفايات والعمل المدروس على انهاء ملف التلوث".وأعرب وزير التعليم، عن "تقديره العالي للهيأة العربية للطاقة الذرية لحضور فعاليات إعلان البصرة خالية من التلوث الاشعاعي، مؤكدا أن العراق ملتزم تماما بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوظيف كافة الإمكانات العلمية والتقنية والبشرية في هذا المجال لتحقيق هذه الأهداف، داعيا الى توثيق التجربة العراقية التي تمثل قصة نجاح مهمة في مجال حماية الانسان والبيئة".