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تعرف على حالة الطقس في البلاد

محليات

2021-11-08 | 02:00
تعرف على حالة الطقس في البلاد
2,040 مشاهدة

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الإثنين، حالة الطقس في البلاد إلى نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع استقرار في درجات الحرارة".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في المنطقة الشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س في الاقسام الوسطى والجنوبية ،فيما ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة(5-10) كم/س في القسم الشمالي من البلاد".

واوضحت، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية ،بينما يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س تتحول بعد الظهر الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س في المنطقة الوسطى ،وستكون جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س في المنطقتين الجنوبية والشمالية من البلاد".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً الى غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س في جميع مناطق البلاد".

ولفتت الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20) كم/س في جميع مناطق البلاد في الاقسام الوسطى والجنوبية ،ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة(5-10) كم/س في القسم الشمالي من البلاد".

وأدناه جدولاً بدرجات الحرارة ليوم غد الثلاثاء وتفاصيل حالة الطقس في البلاد:



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