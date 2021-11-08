توجيه "صارم" من وزير الموارد لإيصال المياه إلى المحافظات

وذكر إعلام وزارة الموارد المائية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحمداني اجرى اليوم زيارة لمحافظة ميسان وبحث مع محافظها علي دواي الواقع الأروائي والموقف المائي المتحقق في المحافظة"، موضحا ان "الاجتماع حضره مدراء الوحدات الإدارية في المحافظة وعدد من المديرين العامين المختصين ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".واكد الوزير خلال الأجتماع "على ضرورة تعاون الجميع من أجل تجاوز أزمة شح المياه"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات فورية وسريعة للمعالجة مع أستمرار حملة إزالة التجاوزات عن محرمات الانهر والمشاريع الاروائية وبمختلف أنواعها ومتابعة التوزيعات المائية على جميع الأراضي الزراعية المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الحالي من خلال تطبيق نظام المراشنة لضمان العدالة في التوزيعات ولغرض إنجاز خطة الوزارة للعام الحالي كما هو مقرر".وشدد الحمداني على "ضرورة متابعة التصاريف المائية المطلقة في مناطق التحادد بين المحافظات بهدف تأمين إيصال الحصص المائية إلى الذنائب وكما هو مقرر لكل محافظة وحسب الموازنة المائية العامة المعدة من قبل الوزارة بهدف إنجاح خطتها الاروائية للموسم الزراعي الحالي ومعالجة الشحة المائية"، موجها بـ"تطبيق نظام مراشنة صارم من أجل ايصال الحصص المائية إلى محافظات ذنائب الأنهر".وتابع "يجب ان تتعاون الحكومات المحلية مع تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظات وبإسناد القوات الامنية لغرض جرد المضخات الزراعية المنصوبة تجاوزا على عمود نهر دجلة وتفرعاتها ورفعها وعلى أن تكون المتابعة يومية لضمان تحقيق العدالة في توزيعات المياه بين المحافظة الواحدة وبين المحافظات بعضها البعض".واستمع وزير الموارد المائية إلى "أهم المشاكل والمعوقات، واوعز بإيجاد الحلول والمعالجات لها ضمن الإمكانيات المتاحة ومنها زيادة الجهد الآلي العامل في المحافظة من تشكيلات الوزارة إلى الضعف بهدف زيادة خطة التطهيرات للأنهر الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة، واثنى على دعم المحافظ المتواصل لملاكات الوزارة العاملة في المحافظة".