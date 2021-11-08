الهجرة تحدد موعد خلو الانبار من النازحين

وقال مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لعودة العوائل النازحة بشكل طوعي، تم اعادة اليوم (120) نازحا من مخيم العامرية الى مناطق سكناهم الاصلية، بالتنسيق مع محافظة الانبار وقيادة عمليات الانبار ووزارة النقل".وأضاف سرحان، أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد اغلاق مخيم العامرية في الانبار وإعلان المحافظة خالية من مخيمات النزوح، بجهود الوزيرة ودعمها المستمر ومتابعتها الحثيثة لملف غلق المخيمات في البلاد".