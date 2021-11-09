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توجيه جديد من المرور بشأن تسجيل المركبات والدراجات غير المسجلة

محليات

2021-11-09 | 02:01
توجيه جديد من المرور بشأن تسجيل المركبات والدراجات غير المسجلة
504 مشاهدة

وجهتْ مديرية المرور العامة، جميع الدراجات النارية والمركبات غير المسجلة بالتسجيل في دوائر المرور خلال مده 60 يوما، في حين اعلنت الاتفاق على تصميم ومحتوى اللوحات الجديدة التي سيتم استبدالها بالقديمة.

وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، انه "تم توجيه جميع المركبات والدراجات النارية من 40 cc فما فوق غير المسجلة بتسجيلها في دوائر المرور وفق الية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 خلال مدة 60 يوما، تبدأ من اليوم الثلاثاء، ولغاية الثامن من كانون الثاني 2022 وبعد هذا التاريخ يتم حجز المركبات والدراجات غير المسجلة وفق القانون معدا ذلك اجراء للحد من الفوضى التي تشهدها المركبات والدراجات غير المسجلة" .
 
واضاف، ان "المديرية وجهت فروع التسجيل بتقديم التسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين ومتابعة تنفيذ الية تسجيل المركبات غير المسجلة (غير الاصولية) اوالمسجلة بطريقة (ليست اصولية) او المركبات التي تدعى بـ(المعلاية) اي التي تغير موديل صنعها"، مشيرا الى ان "آلية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة 48 من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 نصت على مالك المركبة أو الدراجة مراجعة مجمعات التسجيل المختصة في بغداد والمحافظات لغرض المباشرة بترويج معاملة مركبته واجراء الكشف الفني عليها وتدقيق موقفها في حاسبة التسجيل والسرقات ومنظومة الانتربول بالنسبة للمركبات غير المسجلة وترسل استمارة الكشف الفني بكتاب رسمي الى الدوائر الجمركية المختصة منها مركز الوسطى والشالجية و كربلاء المقدسة و النجف الاشرف وصلاح الدين ومركز الغربية ومركز الجنوبية ومركز الشمالية على أن يتضمن الكتاب جميع المعلومات عن المركبة واسم المالك ورقم الشاصي والموديل واللون وعدد السلندر وعدد المحاور وعدد المقاعد فضلا عن الحمولة".
 
واوضح، اما "المركبات المسجلة فيتم ارفاق صورة من كتاب التسجيل وواجهة قرص الجمارك مع ذكر رقم المركبة وادراج التفاصيل آنفة الذكر، فضلا عن تنظيم تعهد خطي لمالك المركبة أو الدراجة بعدم وجود (حق للغير) بالنسبة للمركبات غير المسجلة".
 
في غضون ذلك، أعلنت مديرية المرور العامة، الاتفاق على تصميم ومحتوى اللوحات الجديدة، مشيرة الى ان عملية استبدال هذه اللوحات لا تحتاج إلى معاملة كاملة.

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