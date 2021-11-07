بالفيديو ادانات واستنكار دولي لاستهداف منزل الكاظمي

= السعودية وسوريا والكويت ومصر وفلسطين وقطر ولبنان والامارات والاردن والبحرين تستنكر الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي



= اميركا وايران وتركيا وفرنسا والمانيا تدين الاستهداف وتؤكد تضامنها مع العراق



= الأمم المتحدة والجامعة العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي تدعو الى الحفاظ على استقرار البلاد



= الاتحاد الاوروبي والتحالف الدولي وحلف الناتو يدينان ماحدث ويؤكدان وقوفهما مع القوات المسلحة العراقية



= الأزهر ومنظمة التعاون الاسلامي تدعوان الى التكاتف وضبط النفس والتهدئة



= الكاظمي في مرمى الارهاب