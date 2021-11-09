امرأة تنجب 3 توائم في محافظة عراقية (صورة)

أعلنت إدارة مستشفى الخالص العام في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، ولادة تـوأم ثلاثي بعد عملية قـيصرية لامـرأة في عـقدها الثالث من سكنة قـضاء الخالص.

وقال مديـر مستشفى الخالص العام الدكتور علي مظهر عزيز في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الكـوادر الطـبية والتـمريضية في المـستشفى تتـرأسـهم أخصائية النسائية والتوليد الدكتورة ميسون حسن حـمودي نجحت بإجراء ولادة قيصرية لامرأة أنجبت بشهرها التاسع مـن الحـمل تـوأم ثلاثي مـكون مـن اثـنان ذكـور وأنثى وتم إدخالهم إلى وحدة الخدج مـؤكداً الجميع بصحة جيدة". واضاف، إن جـهود المستشفى في تدريب كـوادرها وتـطوير مهاراتهم وخبراتهم أعطت نتائج ايجابية انعكست على طبيعة الخدمات المـقدمة للمـواطن في الحفاظ على صـحة وسـلامة المـرضى".

