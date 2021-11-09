انقاذ امرأة وطفل علقا في مصعد معطل شرقي بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق انقاذ الدفاع المدني نجحت من اخراج امرأة وطفل علقا داخل مصعد معطل عند الطابق السادس في بناية 311 في مجمع مدينة بسماية السكني شرقي بغداد".وأضافت، إنه "تم النزول من الطابق السابع الى أعلى سقف المصعد وانزال سلم من فتحة خاصة في سقف المصعد المعطل لتتمكن الامرأة والطفل من الخروج بأمان وتنهي فرق الدفاع المدني واجبها دون تسجيل اصابات بشرية مع عدم التسبب بالضرر للمصعد المعطل".