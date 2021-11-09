 النزاهة تكشف تفاصيل ضبط وتوقيف رئيس وأعضاء لجنة إعمار جوامع الموصل

دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من ضبط رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ إعمار جوامع مدينة الموصل".وأوضحت الدائرة، أن "عمليَّة الضبط شملت أيضاً ضبط أصل وصولات الشراء الخاصة بترميم (٣٧) جامعاً تابعاً لمديريَّة الوقف السني في المحافظة لعام ٢٠٠٨، ومبالغ تصل أقيامها إلى قرابة ملياري دينار".ونوَّهت بأنَّ "تحرّيات المديريَّة تَوَصَّلَت إلى أنَّ أغلب تلك الوصولات غير صحيحةٍ ومُزوَّرة، إذ تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين (رئيس وأعضاء اللجنة) على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".وسبق للهيئة أن "افصحت عن صدور قرارات أحكامٍ في قضايا تتعلق باختلاساتٍ في الأموال المُخصَّصة لإعمار وإعادة استقرار المحافظة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، فيما ألفت في نيسان من العام 2019 فريقاً تحقيقياً عالي المُستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة مُحافظ نينوى الأسبق، تمكَّن من ضبط أوليَّات وتتبُّع (76,000,000,000) مليار دينار، بحسب البيانٍ".